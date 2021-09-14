«Меня терзают подозрения, что Усик лучше, чем кажется». Фьюри не может ошибиться

«Цыганский король» – о предстоящем бое украинца с Джошуа







Тайсон Фьюри / Фото - badlefthook

«В последних двух боях я увидел от Усика не так уж и много. Но затем я немного подумал об этом. Возможно, он не показывает нам все, на что способен. Может быть, он забавлялся с соперниками вроде Чисоры и Уизерспуна. Возможно, он не пытался победить в этих поединках должным образом. Вероятно, он специально выглядел плохо, чтобы заполучить большой чек и показать хорошее выступление в ночь боя. Такое уже бывало раньше. Многие бойцы ужасно выглядели в поединках, чтобы получить крупные бои. Затем они пользовались случаем и побежали в больших поединках. Меня терзают подозрения, что Усик лучше, чем кажется, что в ночь, когда он почувствует необходимость хорошо выступить, он это сделает, как и я. Я могу выдать дерьмовый бой с мешком, но когда я дерусь с лучшими в мире, я пользуюсь ситуацией и провожу с ними хорошие поединки».

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе(30-0-1, 21 КО) в интервьюFrank Warren's Queensberry Promotions заявил, что(18-0, 13 КО) мог специально не драться в полную силу со своими последними оппонентами, чтобы обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO(24-1, 22 KO) поверил, что украинец не представляет собой большую угрозу.Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.