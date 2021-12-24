«Меняйся или проиграешь». Экс-тренер Фьюри поделился мнением о реванше Усик – Джошуа

Дэвисон надеется, что после этого сражения будет бой Тайсона и Энтони

Усик и Джошуа / Фото: Facebook

Бывший тренер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Бен Дэвисон в интервью SecondsOut поделился мнением о реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):



Думаю, Джошуа предстоит сделать несколько серьезных решений. И это должно привести к большим изменениям. Знаю, что он общался с многими тренерами. Как по мне, его выбор – Рейносо (тренер Сауля Альвареса). Ему подходит то, над какими областями работают Эдди с Канело в своем лагере. Есть ключевые моменты, которые Энтони стоит включить в свой арсенал, чтобы добиться успеха в бою с Усиком. Конечно, я бы хотел его победы. Ведь в таком случае британцы получат желанный бой Фьюри – Джошуа.

Дэвисон считает, что если Фьюри встретится с Усиком, то у британца будет преимущество из-за универсальности.