Месива не будет, ждите «украинский хай-тэк» и нокаут. Ломаченко vs Комми

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Превью

Ломаченко - Комми / Фото: Top Rank

13 декабря состоится очень интересный поединок в популярном и насыщенном талантами легком весе. В ринге сойдутся два бывших чемпиона мира: Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганец Ричард Комми (30-3, 27 КО).



ЛОМАЧЕНКО

Начнем наше «рассказ» с повествования о карьере до недавнего времени главного дирижера украинского бокса – Василие Ломаченко. В 2007-м году на чемпионате мира в Чикаго юный парень из Белгород-Днестровска показал себя всему миру и заставил украинский народ заговорить о нем. Тогда в стране, впервые после Владимира Кличко, появилась надежда на олимпийское золото в боксе. И в 2008-м в Пекине Василий завоевал заветную медаль и навсегда вошел в историю отечественного спорта.

Впоследствии Ломаченко еще раз надевал золотую медаль ОИ, но уже в Лондоне. С тех пор в любительском боксе украинец считается одним из лучших в истории независимо от весовой категории – 396 побед и 1 поражение говорят о многом.

В профессионалах украинцу было намного сложнее, поскольку в любителях можно всегда себя проверить с сильнейшими в финалах различных престижных турниров. В профи это сделать раз в сто сложнее, поскольку должны сойтись множество факторов и все старания в основном зависят от промоутера, а не боксеров. Нельзя назвать оппозицию украинца плохой. Даже, более того, она лучше, чем у конкурентов. Но проблема в том, что украинца как черты ладана боялись все топы полулегкого веса, второго полулегкого и теперь легкого. Василию удалось выманить Николаса Уолтерса, Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса, которые имели серьезное имя. Остальные ребята были выше среднего или топового уровня, но с плохой медийной составляющей.

Из-за отказа от многих громких имен Ломаченко пришлось подниматься в весе. Василий думал, что, возможно, большие ребята из легкого веса не будут убегать, имея преимущество в габаритах. Но не тут, то было. Теофимо Лопес подрался с Василием лишь из-за статуса абсолютного чемпиона. К тому же, ему повезло, что украинец травмировался. Будь «Лома» готов к бою на 100%, то нас бы мог ждать другой результат. Касаемо других топов, то все очень сложно.

Девин Хэйни вызывает украинца на бой, но как дело доходит до переговоров, то и бой им, оказывается, не сильно интересен. Джервонта Дэвис вообще никого не вызывает, поскольку, несмотря на наличие второсортного чемпионства, он считает себя звездой №1. «Лому» в команде «Танка» сильно боятся, поскольку риск в бою с ним крайне велик. Им проще дождаться, когда украинцу исполнится 35 лет – вот тогда его можно брать тепленьким.

Как удалось организовать бой с Комми? Просто промоутеры всегда платят маленькие гонорары африканцам. Но за бой с Василием он получит внушительную сумму. Конечно, для Дэвиса, Лопеса, Камбососа и Хэйни это копейки, но Ричарда спасут.

КОММИ

Ричард в профессиональном боксе выступает почти 11 лет, но шесть из них он избивал не пойми кого в Африке и Европе. Первые серьезные оппоненты встретились на его пути в 2016-м году, когда он провел два боя с топовыми соперниками – Робертом Истером и Денисом Шафиковам. Конечно, обоим проиграл решением судей, но о себе заявил.

Затем Комми начал чаще боксировать в США и показал всему миру свой талант нокаутера. В 2019-м он уничтожил Ису Чаниева в поединке претендентов, после чего нокаутировал чемпиона Раймундо Бельтрана. Тогда Ричард подпортил планы Ломаченко, у которого планировался поединок с мексиканским ветераном.

Но в своей первой защите пояса Комми ждала огромная неудача. Он в начале поединка проиграл техническим нокаутом молодому проспекту Теофимо Лопесу. Американец тогда набросился на Ричарда и хорошо попал, после чего итог боя был предрешен. Но попади тогда Комми, то была бы огромная вероятность досрочного поражения Теофимо. Если после удара Камбососа он упал, то от Комми упал бы и подавно.

Поражение Лопесу очень раздосадовало Ричарда, из-за чего он более года не появлялся на ринге. Когда же вернулся, то нокаутировал в первом раунде Джексона Маринза.

ПРОГНОЗ

Комми будет иметь серьезное преимущество над Ломаченко в антропометрии и в мощи удара, и на этом все хорошее для него заканчивается. У украинца было много оппонентов, с таким преимуществом, но победить удалось лишь Лопесу.

Ричард работает в ринге в левосторонней стойке, действует в манере панчера с дальней и средней дистанции, где достает оппонентов правым прямым и овэрхендами. У Комми заметно отсутствие хорошей боксерской школы, что может сказаться в пользу украинца, технический арсенал которого на высоком уровне.

Комми захочет навязать украинцу рубку, чтобы тот не смог найти его пробелы в реакции, передвижении и защите. Когда боксеры рубятся в инфайтинге или на средней дистанции, то даже лучший технарь может напоминать дворового бойца. Получится ли у Ричарда этот план? Конечно, нет.

У Ломаченко, кроме техники, еще великолепный тайминг, отличная скорость, один из лучших боксерских IQ и отличная выносливость. В предстоящем поединке у Комми есть шанс лишь на лаки-панч и не более, поскольку он будет полностью переигран и проиграет досрочно. Сомневаемся, что Ричард улетит на настил в начале боя, но в чемпионских раундах будет либо нокаут, либо он или его угол сами откажутся продолжать встречу.

Прогноз: Ломаченко выиграет ТКО в 10-м раунде.

Онлайн трансляция поединка Василий Ломаченко – Ричард Комми.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua