Джойс посетит поединок Джошуа – Усик и лично вызовет победителя на бой
«Месяц до боя». В социальных сетях Усика напомнили о скором поединке против Джошуа
Мегафайт состоится 25 сентября в Лондоне
15:51
Instagram-аккаунт lomus_official, который посвящен украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко, опубликовал новый пост, в котором напоминает, что до боя Усика против чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа остался месяц.
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.
Ранее букмекеры обнародовали обновленные коэффициенты на бой Усик – Джошуа.