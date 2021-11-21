Мейвезер: «Если Спенс сразу же подерется с Кроуфордом, то окажется в беде»

Джефф назвал недостатки Эррола





Спенс vs Кроуфорд

Американский специалист Джефф Мейвезер заявил, что чемпиону мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролу Спенсу (27-0, 21 КО) не стоит в следующем бою боксировать против чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО).

«В какой-то момент я считал Эррола Спенса первым номером полусреднего веса, но с ним много чего произошло. Сейчас нужно отдать это место Кроуфорду, ведь мы не знаем, что есть у Спенса на самом деле. Мы по-прежнему знаем, что Эррол – отличный боец. Не поймите меня неправильно, я люблю Спенса и Кроуфорда, мне нравится наблюдать за обоими этими парнями. Но я думаю, что сейчас из-за травм, проблем и простоя, если Спенс не проведет промежуточный бой и сразу же подерется с Кроуфордом, то окажется в беде».

Напомним, ранее Кроуфорд нокаутировал Шона Портера, с которым у Спенса были проблемы.