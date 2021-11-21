Кроуфорд: «Может Спенс наконец-то вытащит хвост из своей задницы»
Мейвезер: «Если Спенс сразу же подерется с Кроуфордом, то окажется в беде»
Джефф назвал недостатки Эррола
21 ноября 14:50
Спенс vs Кроуфорд
Американский специалист Джефф Мейвезер заявил, что чемпиону мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролу Спенсу (27-0, 21 КО) не стоит в следующем бою боксировать против чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО).
«В какой-то момент я считал Эррола Спенса первым номером полусреднего веса, но с ним много чего произошло. Сейчас нужно отдать это место Кроуфорду, ведь мы не знаем, что есть у Спенса на самом деле.
Мы по-прежнему знаем, что Эррол – отличный боец. Не поймите меня неправильно, я люблю Спенса и Кроуфорда, мне нравится наблюдать за обоими этими парнями. Но я думаю, что сейчас из-за травм, проблем и простоя, если Спенс не проведет промежуточный бой и сразу же подерется с Кроуфордом, то окажется в беде».
Напомним, ранее Кроуфорд нокаутировал Шона Портера, с которым у Спенса были проблемы.
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