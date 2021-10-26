Мейвезер изменил стриптизерше, с которой почти помолвился, и вернулся к бывшей. Попытки все исправить провалились

Экс-чемпион мира сейчас явно не думает о возвращении на ринг

Репортаж

Жельен Набила и Флойд Мейвезер / Фото - Today24.pro

Свой последний бой Флойд Мейвезер провел еще в июне, причем многие и не поняли, что это было. Американец победил блогера Логана Пола, забрал свой жирный чек, а все свидетели этого события остались в недоумении в лучшем случае. Многие еще и плевались.

Однако долларовому «красавчику» все нипочем. В последнее время он становится больше героем не спортивных новостей, а попадает в разделы «гламур» и «селебрити». Мейвезер регулярно появляется на публике в компании женщин, благодаря чему постоянно попадает на страницы СМИ.

Казалось, что Флойд остепенился. В последние месяцы активно ходили слухи о том, что близится его помолвка со стриптизершей Анной Монро, находившейся в статусе его невесты. Но тут внезапно на матче НБА между «Лейкерс» и «Мемфисом» Мейвезер появился в компании своей бывшей – Жельен Набилы.

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Instagram-дива, у которой в этой соцсети 650 тысяч подписчиков, уже достаточно давно предпринимала попытки вернуться к Флойду. В частности, три месяца назад папарацци опубликовали фото идущих за руку Мейвезера и Набилы, что заставило усомниться в помолвке Флойда с Монро. Сейчас в этой истории тоже ничего не понятно.

У Набилы 650 тысяч подписчиков в Instagram / Фото - @gallienneee У Набилы 650 тысяч подписчиков в Instagram / Фото - @gallienneee

Фото - @gallienneee Фото

По информации таблоидов, Мейвезер пытался вернуть отношения с Монро и даже попробовал ее подкупить, предлагая 5 миллионов долларов. Сама Анна рассказала друзьям, что Флойд перевел на ее счет баснословную сумму денег, а также обещал купить яхту – только бы она вернулась к нему.



«Очевидно, Флойд собирался обеспечить свою невесту деньгами для покупки украшений», – говорил источник.

Анна Монро / Фото - @thereal.annamonroe Анна Монро / Фото - @thereal.annamonroe

Друзья Анны были в шоке от щедрости Флойда, но сама Монро продолжает отказываться от всего, что ей обещает, судя по всему, уже бывший возлюбленный.

«Она говорила, что Флойд предлагал ей купит яхту, чтобы отправиться в совместное путешествие, но Анна недовольна этим – она ненавидит, что он думает, что ее можно купить. Она считает, что он ей изменяет, и хочет двигаться дальше».

Своим друзьям Монро уже заявила, что с Мейвезером все покончено.

«Анна опустошена, потому что думала, что они собираются пожениться и родить ребенка – она чувствует, что дала ему все», – продолжает нагнетать источник.

Анна Монро / Фото - @thereal.annamonroe Анна Монро / Фото -

Сейчас Монро называет Мейвезера не иначе как «бабник». Как будто бы кто-то удивлен.

Это вам не бои с какими-то Youtube-блогерами. Здесь все серьезно и гораздо более интересно. И похоже, что за всеми этими любовными похождениями Флойду пока что некогда думать о возвращении на ринг. Да и денег еще валом, хотя с такими тратами совсем скоро они могут понадобиться вновь.