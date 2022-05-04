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Мейвезер: «Хэйни ни за что не победить Камбососа в Австралии»

Специалист не верит, что американцу удастся выиграть у австралийца у него на Родине
Бокс Профессиональный бокс
18:30
Мейвезер: «Хэйни ни за что не победить Камбососа в Австралии»
Джефф Мейвезер / фото - Getty Images

Известный тренер Джефф Мейвезер в интервью FightHype.com выразил сомнение, что чемпиону мира WBC в легком весе Девину Хэйни (27-0, 15 KO) удастся выиграть у лидера дивизиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) в Австралии каким-то другим образом кроме нокаута.

«Когда-то я тренировал Хэйни. Я думаю, у него есть хороший шанс выиграть этот бой, но ему не победить в Австралии. Он не одержит там победу, если не нокаутирует Камбососа, а этого у него как раз нет. У него него нет нокаутирующей мощи, хотя в ринге может произойти все что угодно.

Если дойдет до решения судей, не думаю, что Девин сможет победить. Полагаю, это будет непростой и близкий бой, даже если бы он проходил в США. Камбосос ведь тоже может драться, он ни под кого «не ляжет» и показал это против Теофимо Лопеса. На тот момент я думал, что Теофимо был лучшим в этом дивизионе, но Камбосос показал, что дело обстоит иначе.

Я думаю, если ты не победишь Камбососа однозначно, то есть нокаутом или побив в каждом отдельно взятом раунде, тебе ни за что не победить в Австралии».

Официально. Поединок Камбосос – Хэйни состоится 4 июня в Мельбурне.

Рене Тер Велде
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Теги

Девин Хэйни Джордж Камбосос Джефф Мейвезер

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