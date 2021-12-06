Мейвезер: «Когда мне было почти 40 лет, я легко разделался с Канело»

Флойд до сих пор считает мексиканца легким соперником





Сауль Альварес и Флойд Мейвезер / Фото: Business Insider Легенда бокса Флойд Мейвезер негативно высказался о звезде современного бокса Сауле Альваресе (57-1-2). Слова боксера приводит портал bjpenn.com.

«Давайте возьмем такого парня, как Канело. Он может выбирать, с кем драться, но я вам расскажу правду о Канело. Он засранец и легкий противник, легкая работа. Простейшая. Вы сидите здесь и хваливаете этого чувака, но он ничего из себя не представлял. Когда мне было почти 40 лет, я легко разделался с ним». В сентябре 2013 года Мейвезер уверенно перебил Альвареса, выиграв у него решением большинства судей. Напомним, ранее Мейвезер обвинил Альвареса в употреблении стероидов.

Карен Агабекян