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Мейвезер: «Когда мне было почти 40 лет, я легко разделался с Канело»
Флойд до сих пор считает мексиканца легким соперником
15:57
Сауль Альварес и Флойд Мейвезер / Фото: Business Insider
Легенда бокса Флойд Мейвезер негативно высказался о звезде современного бокса Сауле Альваресе (57-1-2). Слова боксера приводит портал bjpenn.com.
«Давайте возьмем такого парня, как Канело. Он может выбирать, с кем драться, но я вам расскажу правду о Канело. Он засранец и легкий противник, легкая работа. Простейшая. Вы сидите здесь и хваливаете этого чувака, но он ничего из себя не представлял. Когда мне было почти 40 лет, я легко разделался с ним».
В сентябре 2013 года Мейвезер уверенно перебил Альвареса, выиграв у него решением большинства судей.
Напомним, ранее Мейвезер обвинил Альвареса в употреблении стероидов.