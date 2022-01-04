Логан Пол сообщил, что Мейвезер до сих пор не выплатил ему гонорар за их бой
Мейвезер может выйти на выставочный поединок с блогером из ОАЭ
Легендарный американец рассматривает свое возвращение на ивенте 20 февраля
10:58
Флойд Мейвезер / Фото - theguardianБывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер может вернуться на ринг в выставочном поединке против видеоблогера Решада Белхасы, известного под псевдонимом Money Kicks.
Легенда бокса сообщил, что рассматривает возможность боя с интернет-звездой на территории ОАЭ.
Цитирует Мейвезера DAZN.
«Я говорил с [советником] Джеймсом Макнэйром по поводу Money Kicks. Мы пока не знаем, но так как он родом отсюда, это было бы здорово. Бой собрал бы особенных зрителей, не очень много людей. Если у вас появится возможность приехать сюда, то знайте, что вы очень особенные гости на этом ивенте. Money Kicks делает отличные вещи, и мне нравится то, что я вижу».
Поединок Мейвезера с Money Kicks может состояться 20 февраля в отеле Burj Al Arab Jumeirah.
Ранее стало известно, что Мейвезер до сих пор не заплатил Логану Полу за выставочный поединок.
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