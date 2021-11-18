Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса

Легендарный американец считает, что с Бенавидесом у Канело вышел бы отличный бой

Флойд Мейвезер / фото - Getty Images

Непобежденный американский боксер, Флойд Мейвезер в интервью YouTube каналу FightHype высказался о своем экс-противнике, а сейчас абсолютном чемпионе суперсреднего веса Сауле Альваресе (57-1-2, 39 КО), а также назвал имя боксера, которого считает самым опасным противником для мексиканца.