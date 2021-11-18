«Люди ноют, что Канело уклоняется от боев с Бенавидесом и Чарло». Дэн Рафаэль прокомментировал переход Альвареса в тяжелый вес
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Легендарный американец считает, что с Бенавидесом у Канело вышел бы отличный бой
09:50
Флойд Мейвезер / фото - Getty Images
Непобежденный американский боксер, Флойд Мейвезер в интервью YouTube каналу FightHype высказался о своем экс-противнике, а сейчас абсолютном чемпионе суперсреднего веса Сауле Альваресе (57-1-2, 39 КО), а также назвал имя боксера, которого считает самым опасным противником для мексиканца.
«Нам нравится Сауль Альверес. Он чертовски хороший боец, но есть также Джервонта Дэвис, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и много других отличных боксеров.Напомним, президент WBC прокомментировал переход Канело в крузеры.
По моему мнению, Давид Бенавидес тоже очень крутой боксер. Вероятно, это сейчас самый опасный противник для Канело. В последнем бою Альварес выглядел превосходно. Он вышел в ринг и выполнил свою работу, сделал то, что должен делать как боец».
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