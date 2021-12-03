Мейвезер: «Не буду критиковать Лопеса или его отца»
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился мнением об бывшем абсолютном чемпионе мира в легком весе Теофимо Лопесе (16-1, 12 КО):
«Я желаю этим молодым парням только добра. Иногда они завоевывают титул, и это очень много для них значит. Теофимо Лопес был абсолютным чемпионом мира. Это то, что не удалось сделать мне. Не то чтобы я не мог, но я не стал абсолютным чемпионом. Это чертовски серьезная цель сама по себе.
Я не буду сидеть и критиковать Теофимо или его отца. Я желаю им всего самого лучшего. Мне говорили, что Лопес хочет подняться в первый полусредний вес. Если так будет лучше для него, то ему следует это сделать. Но я поздравляю Лопеса с тем, что он был абсолютным чемпионом мира, потому что ни я, ни другие бойцы этого не сделали».
Напомним, недавно Лопес потерял звание абсолютного чемпиона мира, после чего сделал несколько неоднозначных заявлений.
Обидчик Лопес – Джордж Камбосос готов предоставить реванш американцу, но тот уже принял твердое решение сменить весовую категорию.
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