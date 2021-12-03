Мейвезер: «Не буду критиковать Лопеса или его отца»

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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился мнением об бывшем абсолютном чемпионе мира в легком весе Теофимо Лопесе (16-1, 12 КО):

Я не буду сидеть и критиковать Теофимо или его отца. Я желаю им всего самого лучшего. Мне говорили, что Лопес хочет подняться в первый полусредний вес. Если так будет лучше для него, то ему следует это сделать. Но я поздравляю Лопеса с тем, что он был абсолютным чемпионом мира, потому что ни я, ни другие бойцы этого не сделали».