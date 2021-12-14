Мейвезер высказался о возможном возвращении в бокс
Мейвезер объяснил причину нелюбви общественности к Дэвису
Легендарный американец уверен, что дело в его личности
14 декабря 19:40
Флойд Мейвезер / фото - Getty Images
Легендарный американец Флойд Мейвезер считает, что его подопечного, чемпиона в трех весовых категориях Джервонту Дэвиса (26-0, 24 КО) подвергают критике совсем не случайно, а из-за нелюбви к самому Флойду.
Мейвезера цитирует издательство boxingscene.com:
«Мы все знаем, что Танк боксировал, кружа вокруг соперника. Действовал ли этот парень (Крус) агрессивно? Попадал ли большими ударами? В этом и заключается зрелищный бой. Да, он делал это, но его побили вчистую. Он и сам знает, что не победил.
Понимаете ли, все дело в том, что они не хотят видеть, как «Танк» побеждает, потому что им кажется, что вместе с ним проигрываю я, ведь я так долго доминировал в этом спорте. Это те же самые журналисты, которые восхваляют Канело».
Флойд Мейвезер высказался о возможном возвращении в бокс.