Мейвезер объяснил причину нелюбви общественности к Дэвису

Флойд Мейвезер / фото - Getty Images

Легендарный американец Флойд Мейвезер считает, что его подопечного, чемпиона в трех весовых категориях Джервонту Дэвиса (26-0, 24 КО) подвергают критике совсем не случайно, а из-за нелюбви к самому Флойду.

Мейвезера цитирует издательство boxingscene.com:

Понимаете ли, все дело в том, что они не хотят видеть, как «Танк» побеждает, потому что им кажется, что вместе с ним проигрываю я, ведь я так долго доминировал в этом спорте. Это те же самые журналисты, которые восхваляют Канело».