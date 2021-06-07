Мейвезер: «Пол – отличный молодой боец, сильный и жесткий. Он оказался лучше, чем я думал»

Мейвезер и Пол / фото - Fightnews

Непобежденный экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер не смог нокаутировать блогера Логана Пола в выставочном поединке. После боя «Мани» поделился мнением о своем сопернике и бое в Майами. Слова Флойда приводит The Sun.

Мне было весело. Я хочу поблагодарить всех фанатов, которые пришли сегодня. Ребята, вы невероятные. Спасибо всем болельщикам, купившим pay-per-view. Сегодня была веселая ночь.

Он знал, как использовать свой вес и как связать меня сегодня, так что я повесился. Я практически уверен, что и ему было весело. Надеюсь, фанаты насладились нашим боем».