Мейвезер: «Я уже наварил 30 лимонов баксов, даже не выходя в ринг с Полом»
Мейвезер: «Пол – отличный молодой боец, сильный и жесткий. Он оказался лучше, чем я думал»
Флойд не смог нокаутировать соперника
07:55
Мейвезер и Пол / фото - Fightnews
Непобежденный экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер не смог нокаутировать блогера Логана Пола в выставочном поединке. После боя «Мани» поделился мнением о своем сопернике и бое в Майами. Слова Флойда приводит The Sun.
«Мне больше не 21 год, но хорошо, что я двигаюсь с этими молодыми парнями, испытываю свои навыки и веселюсь. Пол – отличный молодой боец, сильный и жесткий. Он оказался лучше, чем я думал. Логан удивил меня сегодня, он хороший парень.
Мне было весело. Я хочу поблагодарить всех фанатов, которые пришли сегодня. Ребята, вы невероятные. Спасибо всем болельщикам, купившим pay-per-view. Сегодня была веселая ночь.
Он знал, как использовать свой вес и как связать меня сегодня, так что я повесился. Я практически уверен, что и ему было весело. Надеюсь, фанаты насладились нашим боем».
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