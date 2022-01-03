Киладзе считает, что Усику не победить Джошуа в реванше
Мейвезер помогает Джошуа в подготовке к реваншу с Усиком
Еще одно звездное пополнение в лагере британца
10:54
Энтони Джошуа / Фото: Twitter
Невзирая на зимнее праздничное время, Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) усердно готовится к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
В тренировочный лагерь британца в Дубае пожаловала очередная vip-персона – Флойд Мейвезер. Под его присмотром AJ провел одну из последних тренировок:
Напомним, что в январе в Великобритании запрещено проведение боксерских шоу.
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