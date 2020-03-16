Белью: «Возможно, Уайлдер – лучший панчер в супертяжах со времен Тайсона, но у него нет навыков, сопоставимых с этой мощью»
Мейвезер предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри
Поединок уже анонсирован
12:32
Флойд Мейвезер / фото - Getty Images
Лидер супертяжелого веса британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сразится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона дивизиона.
Легендарный Флойд Мейвезер предложил Джошуа помощь в подготовке к этому бою. Цитирует американца портал BoxingScene.
«Мне не терпится начать работать с Энтони Джошуа уже в ближайшее время. Мы все время поддерживаем связь, постоянно говорим. Я несколько раз встречался с Тайсоном Фьюри. Он отличный, очень интересный парень. Мне нравится смотреть, как он поет после боев. Я не очень часто смотрел его поединки, возможно дважды. Я видел только его два боя с Деонтеем Уайлдером.
У Энтони Джошуа есть много опыта, но у Фьюри тоже. Джошуа проиграл бой, и я думаю, что это помогло ему стать сильнее. Это очень интригующее противостояние. Ты никогда не знаешь, что произойдет в таком виде спорта, как бокс. Оба парня – отличные бойцы. Как я уже говорил, мы постоянно общаемся с Джошуа, так что мне не терпится с ним поработать».
Напомним, Ломаченко дал свой прогноз на бой Фьюри – Джошуа.