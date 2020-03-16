Мейвезер предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри

Флойд Мейвезер / фото - Getty Images

Лидер супертяжелого веса британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сразится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

Легендарный Флойд Мейвезер предложил Джошуа помощь в подготовке к этому бою. Цитирует американца портал BoxingScene.

У Энтони Джошуа есть много опыта, но у Фьюри тоже. Джошуа проиграл бой, и я думаю, что это помогло ему стать сильнее. Это очень интригующее противостояние. Ты никогда не знаешь, что произойдет в таком виде спорта, как бокс. Оба парня – отличные бойцы. Как я уже говорил, мы постоянно общаемся с Джошуа, так что мне не терпится с ним поработать».