Мейвезер высказался о возможном возвращении в бокс
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что не рассматривает вариант с возвращением в профессиональный бокс:
«Я не вернусь в бокс, нет. Бокс мне очень помог, потому что я смог сделать умные инвестиции за пределами ринга, но сейчас я хочу помогать становиться чемпионами мира другим, как Джервонте Дэвису.
Теренс Кроуфорд, Эрррол Спенс, Давид Бенавидес и так далее. Сейчас так много очень сильных бойцов и классных молодых чемпионов, которыми я горжусь. Я не скучаю за поединками, я просто кайфую – и это единственная причина, почему я провел выставочный бой с Логаном Полом. Мы повеселились, я повеселился. Мы развлекли публику. Люди должны понимать разницу между реальным поединком и выставочным боем. К выставочному я готовился так… время от времени. Если бы речь шла о реальном бое, кровь полилась бы с самого начала.
У меня была возможность драться с 16 чемпионами мира подряд, я проводил унификации, я многого добился в боксе. Я не мог добиться всего, но я счастлив за бойцов, которые стали абсолютными чемпионами».
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