Мейвезер: «Я всегда буду любить Дэвиса как собственного сына»

Промоутер подтвердил, что вскоре у него заканчивается контракт с нокаутером из США

Флойд Мейвезер / фото - Getty Images

Легендарный Флойд Мейвезер-младший (Mayweather Promotions) в интервью FightHype.com подтвердил, что вскоре у него заканчивается контракт с чемпионом WBA World в легком весе Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO).

«Ничто не вечно. Но я всегда буду любить этого чувака. Любить как собственного сына. Мне реально он нравится. Но я согласен с тем, что ему нужно делать так, чтобы было лучше для него и для его карьеры. Я же чувствую, что проделал просто невероятную работу, сделав его звездой, организовав ему множество великих боев. Он развивается. Он взрослеет. Он продолжает учиться. И я горжусь им».

Флойд Мейвезер высказался о значимости своих достижений в боксе.