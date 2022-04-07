Микола Ковальчук: «Вбили собаку гранатою, розстрілювали будинки, грабували, наклали купи в коридорі – назвати росіян тваринами, це образити тварин»
Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» поділився інформацією про те, як рашисти «бавилися» в Бучі:
Ці нелюди зайшли до нашого будинку, як і до інших. Зробили собі штаб такий. Бавилися, кидали в собак, які в мене там залишилися. Два чемпіони світу, мої улюблені собаки. Закидали просто гранатами… Одну собаку вбило уламками, другу посікло сильно. Що вони робили це просто не налазить на голову. Міжкімнатні двері розстрілювали, наклали купи в коридорі. Сказати, що це тварини, це образити тварин. Пограбували.
Мій близький друг, кум, одним із перших зайшов в Бучу зі своєю бригадою. Розміновували все. В хаті стояли 2 розтяжки – на першому поверсі на вході, на другому поверсі гранати. В машину просто кинули гранату, її розірвало. Ну просто бавилися. Видно, понапивалися там.
В сім’ї, слава Богу, всі живі, всіх вивезли ми. Залетів з Києва в Бучу, згріб усіх – батьків, дітей, дружину. Ми один в одного на руках, як то кажуть, і виїхали поспіхом. Це було правильне рішення, ніхто не хотів їхати. Уже бомбили Гостомель. Було чутно вибухи, тому я розумів, що тут небезпека серйозна. Поки ми їхали, прийшла вже інформація, що російські війська зайшли в Бучу. Через декілька днів вдалося евакуювати дітей моїх сусідів. Ми переїхали до Івано-Франківська, де я народився, до батьківської хати. Всіх розселяли кого де міг.
Також Ковальчук заявив, шо біля його будинку був вбитий 10-річний хлопчик.
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