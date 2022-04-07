Микола Ковальчук: «Вбили собаку гранатою, розстрілювали будинки, грабували, наклали купи в коридорі – назвати росіян тваринами, це образити тварин»

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Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» поділився інформацією про те, як рашисти «бавилися» в Бучі:



Мій близький друг, кум, одним із перших зайшов в Бучу зі своєю бригадою. Розміновували все. В хаті стояли 2 розтяжки – на першому поверсі на вході, на другому поверсі гранати. В машину просто кинули гранату, її розірвало. Ну просто бавилися. Видно, понапивалися там.

В сім’ї, слава Богу, всі живі, всіх вивезли ми. Залетів з Києва в Бучу, згріб усіх – батьків, дітей, дружину. Ми один в одного на руках, як то кажуть, і виїхали поспіхом. Це було правильне рішення, ніхто не хотів їхати. Уже бомбили Гостомель. Було чутно вибухи, тому я розумів, що тут небезпека серйозна. Поки ми їхали, прийшла вже інформація, що російські війська зайшли в Бучу. Через декілька днів вдалося евакуювати дітей моїх сусідів. Ми переїхали до Івано-Франківська, де я народився, до батьківської хати. Всіх розселяли кого де міг.