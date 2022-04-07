Микола Ковальчук: «Зараз всі ми бандерівці і УПА – війна з росією показала, що є зло, а що добро»

Президент WBC Ukraine не здивований пропаганді у сусідній країні, адже СРСР застосовувала такі ж методи

Фото: Укринформ Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» заявив, що повномасштабна війна з росією об’єднала весь український народ:

Ця війна – величезна біда, втрати горе для багатьох сімей. Десятки тисяч сімей, мільйони людей поїхали. Напевно, ця війна остаточно створила, об’єднала нашу країну. Якщо раніше там бандерівці, УПА, не УПА, радянська армія. То зараз ми всі бандерівці і всі УПА. І всі чітко розуміють тепер, чому власне в західній частині України було таке протистояння УПА проти радянських загарбників. Раніше радянська пропаганда все це приховувала, перекручувала. Як вони в принципі роблять це на росії. Зараз всі розуміють, що є зло, а що є добро. Також Ковальчук розповів, шо біля його будинку був вбитий 10-річний хлопчик.

Олег Шумейко-младший