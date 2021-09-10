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Миллер: «Фьюри – первый номер супертяжелого веса после меня»

Джаррел оценил человеческие качества «Цыганского короля»
Бокс Профессиональный бокс
14:27
Миллер: «Фьюри – первый номер супертяжелого веса после меня»
Фото: Ring Magazine

Супертяжеловес Джаррел Миллер (23-0-1, 20 КО) рассказал, кого он считает лучшим боксером хэвивейта:

«Сейчас я поставлю на первое место в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Мне кажется, что после того, как он провалил допинг-тест и упал в депрессию, Тайсон очень хорошо держался как в ринге, так и за его пределами.

К тому же среди всех супертяжеловесов, с которыми я сталкивался, у нас с Тайсоном однозначно сложились довольно теплые отношения, и он всегда был очень уважительным парнем. Всегда было прикольно наблюдать за Тайсоном и говорить с ним. Так что у меня нет вражды к нему как к человеку. Я считаю его потрясающим боксером.

Фьюри не победит меня, но, помимо меня, я считаю его первым номером. К тому же Тайсон из Великобритании, и он цыган. Это не может не нравиться».


Миллер не выходил в ринг с конца 2018 года. Летом 2019 года у американца сорвался бой против Энтони Джошуа из-за проваленного допинг-теста, и он все еще отбывает дисквалификацию.

Недавно Миллер дал прогноз на бой Джошуа против украинца Александра Усика.

Сергей Остапенко
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Теги

Джаррелл Миллер Тайсон Фьюри

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