Мир бокса сошел с ума? Эксперты серьезно обсуждают бой Альварес – Усик

Некоторые даже считают, что поединок действительно возможен

Мнение

Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото - sportskeeda.com

24,2 кг. Это разница в весе между Александром Усиком и Саулем Альваресом. Перед встречей с Энтони Джошуа украинец показал на весах 100,4 кг, тогда как мексиканец на церемонии взвешивания перед Калебом Плантом достиг отметки 76,2 кг.

18 см. Это разница в росте. Обладатель трех из четырех титулов в супертяжелом весе, без преувеличения, на голову выше абсолюта во втором среднем дивизионе.

Но почему-то доходит до того, что их бой действительно серьезно обсуждают.

«Послушайте, он может подняться в супертяжелый вес. Усик не такой уж и большой супертяж. Почему Канело не может против него подраться? Думаю, он и его тренер хотят вызовов. Они хотят делать невозможное».

Это слова Эдди Хирна, одного из самых известных промоутеров современности. Так он отреагировал на новость о том, что Альварес поднимется в крузервейт и попытается стать чемпионом мира в пяти весовых категориях. В WBC уже анонсировали его бой со своим чемпионом Илунгой Макабу (28-2, 25 KO).

И понеслась – болельщики начали задаваться вопросом не решится ли Канело пойти еще выше – подраться с Усиком: в крузервейте, промежуточном весе или даже и вовсе попробовать отобрать у него пояса в супертяжах.

На DAZN Крис Мэнникс и экс-чемпион мира Серхио Мора в программе JAB даже взялись немного обсудить эту тему.

– Если Альварес хочет творить историю, то у него для этого есть достаточно интересный путь. Где-то весной Усик проведет реванш с Джошуа. Если Усик победит, то он будет свободен и может делать, что захочет. Победа над Усиком. Согласись, Серхио, это впечатляет больше, чем выиграть титул в крузервейте. – Оставайся подальше от Усика, если ты Канело, оставайся подальше от Бетербиева, если ты Канело. Все остальные – с ними можно драться. Не Усик остановись на Макабу, если хочешь сделать что-то великое. Перейди в первый тяжелый вес, побей Макабу у него дома, и ты сможешь продать это как большое достижение. Но держись подальше от Усика.

Как видим, подход профессионального боксера намного более адекватный. Но лучшена это все еще никто не отреагировал:

«Люди говорят, что если он победит Макабу, то нужно думать о супертяжах. Они так говорят, потому что люди в боксе настолько тупые. Они действительно дураки. У них действительно ветер в голове. Мы говорим, что фанаты ММА самые тупые в мире спорта. Это да, но фанаты бокса порой говорят такие вещи, что ты думаешь: «А мы не так уж и далеко ушли».

Сейчас даже не вздумайте вспоминать Роя Джонса. Да, он от пояса в среднем весе дошел до титула в хэвивейте. Но боксировал там ведь не против Усика, а против Джона Руиса.

Альварес хорош. Он действует очень умно. Взял пояс в полутяжелом весе, победив предпенсионного Сергея Ковалева, который еще не успел восстановиться после предыдущего боя.

Зачистил второй средний дивизион, где, по факту, никто не составил ему должной конкуренции. А сейчас взялся за Макабу. Канело пытается творить историю, но не идет на лишний риск. Что же тогда заставит его боксировать с Усиком?

Это тот бой, о котором может шуметь Twitter (о нем уже написали несколько хип-хоп исполнителей, игроков НБА), но в действительности он невозможен. Если у вас есть хоть какие-то сомнения, то, пожалуйста, вспомните бой Майки Гарсия – Эррол Спенс.

Два классных боксера. Но разница в габаритах сделала одного школьником, а второго – профессором. Зачем повторять это еще раз?