Еще несколько редких фото из тренировочного лагеря Усика перед боем с Джошуа
«Мир любит сильных». Усик показал актуальную форму в процессе подготовки к бою с Джошуа
Украинец продолжает делиться кадрами подготовки к поединку с AJ
10:55
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает делиться со своими подписчиками в социальных сетях кадрами подготовки к поединку с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Украинский боксер показал, как работает с пневматической грушей, заодно продемонстрировав свою нынешнюю форму.
«Мир любит сильных».
Sky Sports опубликовал промо к бою Энтони Джошуа против Александра Усика.