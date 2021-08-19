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«Мир любит сильных». Усик показал актуальную форму в процессе подготовки к бою с Джошуа

Украинец продолжает делиться кадрами подготовки к поединку с AJ
Бокс Профессиональный бокс
10:55
«Мир любит сильных». Усик показал актуальную форму в процессе подготовки к бою с Джошуа
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает делиться со своими подписчиками в социальных сетях кадрами подготовки к поединку с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Украинский боксер показал, как работает с пневматической грушей, заодно продемонстрировав свою нынешнюю форму.

«Мир любит сильных».

Sky Sports опубликовал промо к бою Энтони Джошуа против Александра Усика.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа

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