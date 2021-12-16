Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
Митрофанов очень уважительно высказался о следующем сопернике
Украинский проспект проведет бой в андеркарде у Дениса Беринчика
08:00
Фото: K2 Promotions
Украинский проспект первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 KO) поделился ожиданиями от следующего боя против Берикбая Нуримбетова (8-4-1, 3 КО). Слова боксера приводит пресс-служба K2 Promotions:
«Я всегда готов боксировать. Соперник – крепкий парень из Казахстана. Как вы знаете, Казахстан – одна из столиц бокса. Там очень технические бойцы, с которыми кому-угодно будет непросто».
Бой Митрофанов – Нуримбетов состоится 18 декабря в Броварах в андеркарде у Дениса Беринчика. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Напомним, в скором времени Митрофанов может заполучить бой за пояс чемпиона мира.
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