Митрофанов одержал победу над Нурымбетовым техническим нокаутом

Поединок завершился в третьем раунде из-за травмы у казахстанца

Дмитрий Митрофанов

В рамках вечера бокса, проходившего в ТРЦ «Терминал» в Броварах, украинский боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (12-0-1, 6 KO) сошелся в поединке с представителем Казахстана Берикбаем Нурымбетовым (8-5-1, 3 КО).

Боксеры с самого начала встречи начали обмениваться ударами на средней дистанции, но Митрофанов все же был агрессивнее. Во втором раунде уже включился Нурымбетов, атакуя левым боковым с дистанции.

На третью трехминутку казахстанец не вышел из-за травмы правой руки. Как оказалось, неправильно нанесенный удар привел к повреждению.

Таким образом, этот поединок завершился для Митрофанова техническим нокаутом в третьем раунде.