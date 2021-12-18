Дмитрий Митрофанов досрочно выиграл у Берикбая Нурымбетова. Как это было
Митрофанов одержал победу над Нурымбетовым техническим нокаутом
Поединок завершился в третьем раунде из-за травмы у казахстанца
18 декабря 22:40
Дмитрий Митрофанов
В рамках вечера бокса, проходившего в ТРЦ «Терминал» в Броварах, украинский боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (12-0-1, 6 KO) сошелся в поединке с представителем Казахстана Берикбаем Нурымбетовым (8-5-1, 3 КО).
Боксеры с самого начала встречи начали обмениваться ударами на средней дистанции, но Митрофанов все же был агрессивнее. Во втором раунде уже включился Нурымбетов, атакуя левым боковым с дистанции.
На третью трехминутку казахстанец не вышел из-за травмы правой руки. Как оказалось, неправильно нанесенный удар привел к повреждению.
Таким образом, этот поединок завершился для Митрофанова техническим нокаутом в третьем раунде.
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