Митрофанов подерется с чемпионом Нигерии, у которого «0» в графе «поражения»

Следующий бой украинец проведет 17 июля

Дмитрий Митрофанов / Фото: K2 Promotions Ukraine

Чемпион WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) узнал имя следующего соперника. Им стал непобежденный нигерийский боксер, чемпион своей страны Рилливан Айоделе Бабатунде (13-0, 8 КО).

Бой будет 10-раундовым. На кону поединка – титул Митрофанова. Вечер бокса пройдет 17 июля в селе Лесники Киевской области. Организатор – промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.

Предыдущий поединок Митрофанов провел в декабре 2020 года. Тогда украинец и завоевал пояс, который теперь будет защищать от притязаний Бабатунде.

Ранее Митрофанов рассказал о своих спаррингах с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (16-0, 12 КО).