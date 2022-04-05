Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
40 дней орочьи орды тирана разрушают нашу страну
04 апреля 19:15
Фото: Getty Images
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью profiboxing.cz высказался об отношении к рашисткому тирану владимиру путину:
Я взял в руки оружие, но это не означает, что я его использую. Что бы я сказал владимиру путину, если бы с ним встретился лично? Ничего. Мне плевать на этого человека. Нечего ему сказать.
Американский супертяж заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) травмировался и не будет драться с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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