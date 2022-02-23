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«Мне понравилось». Эдди Хирн прокомментировал исход боя Брук – Хан

Промоутер поздравил британца с победой
Бокс Профессиональный бокс
16:59
«Мне понравилось». Эдди Хирн прокомментировал исход боя Брук – Хан
Эдди Хирн / фото - Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн в интервью порталу IFL TV подвел итоги субботнего вечера бокса, в главном событии которого Келл Брук (40-3, 28 КО) победил экс-чемпиона двух дивизионов Амира Хана (34-6, 21 КО).

«Разве я говорил в интервью, коих я могу давать по тридцать штук в день, что не хочу смотреть этот бой? Я посмотрел его, и мне понравилось.

Люди считают, я расстроен из-за того, что не взялся за организацию боя. Но ведь я пытался сделать его, когда он еще был актуальным, и это было шесть лет назад. Тогда ни один из них не захотел драться.

Бой получился односторонним, но все равно подарил эмоции. А каково это было бы шесть лет назад? Я очень рад за Келла. Мы созванивались в воскресенье, и я видел, насколько он рад. Поверьте, я бывал с ним в куче ситуаций, когда он таким не был. Поэтому я рад, что он получил победу и деньги».


Напомним, Брук рассказал, как ему угрожали не заплатить за бой с Ханом.

Михаил Рыбак
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Келл Брук Амир Хан Эдди Хирн

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