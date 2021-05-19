Джермалл Чарло показал актуальную форму за месяц до боя с Монтиелем
«Мне торопиться некуда». Чарло высказался о бое против Головкина
Американец ждет соглашения от казахстанца
19 мая 17:07
Джермалл Чарло / фото - Yahoo
Обладатель пояса чемпиона мира в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) высказался о поединке против Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). По словам американца в интервью Yahoo Sports, он лишь ждет подтверждения от GGG.
«Чемпионы дерутся с чемпионами, мы готовы объединяться. Насчет боя с Головкиным вопрос хороший, я не знаю. Спросите его, есть ли ему нужен пояс WBC, то я открыт для поединка. Определенно, все бои с чемпионами должны состояться, но мне торопиться некуда, мне 31 год и я наслаждаюсь путешествием».
В начале лета Чарло вернется в ринг боем против Хавьера Монтиелем (22-4-2, 22 КО). Ранее Джермалл высказался о бое против Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО)
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