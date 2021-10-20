Многие не заметили, но в десятом раунде Уайлдер едва не нокаутировал Фьюри

А уже в следующей трехминутке бой закончился в пользу «Цыганского короля»

Фото: Getty Images

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер выдали один из лучших боев года, в котором было все: интрига, нокдауны и в конечном итоге нокаут.

Начиная с седьмого раунда казалось, что американец продолжает поединок на автопилоте и у него нет никаких шансов даже на «лакипанч». И все же в самой концовке десятого раунда «Бронзовый бомбардировщик» сумел донести несколько мощных ударов и потрясти Фьюри. Появилось ощущение, что вот-вот и британец окажется на настиле ринга, но прозвучал гонг об окончании раунда. «Цыганский король» восстановился и уже в 11-й трехминутке сам нокаутировал Уайлдера.

Видео момента в десятом раунде:

Несмотря на поражение, Уайлдер не собирается завершать карьеру. Более того, в будущем «Бронзовый бомбардировщик» хотел бы в четвертый раз выйти в ринг против Фьюри.



Уайлдер проиграл Фьюри, но поднял свой статус. У американца еще точно будет топ-бой.