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02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
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«Много украинцев отходят от него как фанаты, не любят его». Ломаченко догоняет критика за флаг Аккермана

Олег Довгун привел Василию примеры Канело и Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
21:57
«Много украинцев отходят от него как фанаты, не любят его». Ломаченко догоняет критика за флаг Аккермана
Василий Ломаченко с флагом Аккермана / Фото - Boxing Sсene

Почти месяц прошел с момента боя Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

Экс-чемпион мира одержал красивую победу. Британцы до сих пор в шоке от того, что он требовал угол соперника остановить бой, не продолжать избиение их боксера. Но ганец как-то сумел продержаться все 12 раундов.

Ломаченко победил. Единогласным решением судей. И окутался в флаг своего родного Белгород-Днестровского, который предпочитает называть Аккерманом.

Это вызвало шквал недоумения, все спрашивали почему это был не флаг Украины. Многие вспомнили, что после поединков против Теофимо Лопеса и Масайоши Накатани у Ломаченко тоже не было желто-синего стяга.

Ломаченко решил не отвечать на критику, никому ничего не объяснять. Единственное, в своем Instagram поделился видео с речью московского музыканта и актера Петра Мамонова:

«Рассказывать не надо никогда, что ложку ты проносишь мимо рта, и что жена попалась глупая, не та, и что вокруг обман и суета, и что метал не тот, и что Китай – поди глянь в зеркало и больше не болтай».

Вот только недоумевали от решения Ломаченко не только обычные болельщики, но и экс-чемпионы мира: Вячеслав Сенченко и Владимир Кличко.

Впрочем, эта тема не утихает до сих пор. Недавно у шестого номера рейтинга WBA во втором легчайшем весе Олега Довгуна (13-0, 5 КО) попросили поделиться мнением, касательно ситуации с Ломаченко. Он ответил, что любовь к стране должна быть в сердце и что украинскому боксеру стоило взять в ринг флаг Украины.

Однако на этом разговор не закончился. У Довгуна спросили, не складывается ли у него впечатление, что Ломаченко попросту троллит тех, кто постоянно его хейтит. В частности тем, что отправил свои олимпийские медали в Россию, чтобы из них там сделали подарок отцу на день рождения.

Может и так, может он и специально это делает, троллит. Но он ничего хорошего этим не делает. Очень много украинцев отходят просто от него как фанаты, не любят его.

Он уже Madison Square Garden не может собрать, хотя когда-то собирал. Он после этого поединка вообще не соберет никого.

Хэйтеры, наверное, будут идти, ждать его поражения, но идти на него как на любимца…

Для меня сейчас лучший боксер Канело. Когда он выходит, то все мексиканцы смотрят. Его так любят… Он как Пакьяо для Филиппин – его свой народ любит.

А Ломаченко будут просто смотреть: половина поддерживать, а половина – хэйтить. Это так… Я придерживаюсь такой позиции, что твой народ должен тебя любить, а не хэйтить. Тебя должны поддерживать.

Однако сейчас Довгун концентрируется на своей карьере – он надеется в ближайшем будущем сразиться за пояс чемпиона мира. Тем более, с его обладателем украинец уже сходился в ринге, правда, в любительском.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Олег Довгун Василий Ломаченко

Комментарии 2

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5 января 2022г. 22:30
Могу сказать лишь одно: если какому-то олегу нужно брать флаг с собой в ринг,что б люди знали от куда он, то Васе это не нужно, все и так знают от куда он родом! А то что взял флаг родного города, так этим он показал что город ему дал больше чем страна ...к сожалению это так...
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5 января 2022г. 23:36
На жаль, багато є таких без роду-без коріння. Йому вже треба визначитися, звідки він, з якої країни
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