Логан Пол подал в суд на Мейвезера
«Мое имя будет вечно жить в учебниках истории». Флойд Мейвезер хочет получить награду «Спортсмен столетия»
Легендарный боксер вновь затронул тему своего величия
19:28
Флойд Мейвезер / фото - Marca
Легендарный Флойд Мейвезер в эфире подкаста The Pivot высказался о значимости своих достижений в боксе, заявив, что он как никто другой заслуживает звания «Спортсмен столетия».
«Я дрался еще с тех пор, как Майкл Джордан играл в баскетбол. С тех пор и до настоящего момента, когда закончилась карьера Джеймса ЛеБрона, я не проигрывал. Все говорят: «О, этот спортсмен получил звание Спортсмен Десятилетия»… Вручат ли мне тогда награду как спортсмену столетия?
Мое имя будет вечно жить в учебниках истории. Я никого не критикую, но разница между мной и любым другим бойцом в том, мои рекорды останутся в истории навсегда. Хочу ли я, чтобы их превзошли? Конечно же, да. Но их не побьют».
Напомним, Хабиб назвал бой Мейвезера и Макгрегора подставным.
Комментарии 0