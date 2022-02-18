«Мое имя будет вечно жить в учебниках истории». Флойд Мейвезер хочет получить награду «Спортсмен столетия»

Флойд Мейвезер / фото - Marca

Легендарный Флойд Мейвезер в эфире подкаста The Pivot высказался о значимости своих достижений в боксе, заявив, что он как никто другой заслуживает звания «Спортсмен столетия».

Мое имя будет вечно жить в учебниках истории. Я никого не критикую, но разница между мной и любым другим бойцом в том, мои рекорды останутся в истории навсегда. Хочу ли я, чтобы их превзошли? Конечно же, да. Но их не побьют».