Усик рассказал, что было самым сложным в поединке с Джошуа
Могли потерять великого украинского чемпиона. Усик рассказал, как навсегда мог уйти из бокса
После Олимпиады-2008 Александр взял перерыв, но вернулся
14:40
Александр Усик / Фото: Instagram Александра
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью на Youtube канале USYK17 вспомнил, как едва не повесил перчатки на гвоздь:
После Олимпиады-2008 я приехал домой и сказал, что все несправедливо, жизнь несправедлива, спорт коруппционный, и ушел. И где-то два или три месяца вообще не занимался. Ни бокса, ни чего-то еще. Фрукты продавал – бизнесменом стал.
Как-то я сидел в одном заведении и по телевизору шел бокс. И я так заностальгировал, подумал: «Наверное, можно вернуться». У меня потом был разговор с отцом. Он сказал: «Саныч, если ты вот в такой маленькой сложности опускаешь руки и не идешь дальше, ты никогда в жизни не добьешься того результата, о котором ты мечтаешь».
Я ищу ответы на вопросы. Зачастую, я нахожу их в Боге. Пусть и не сразу, но они приходят.
Также супертяж рассказал о планах провести бой в Украине.
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