Могли потерять великого украинского чемпиона. Усик рассказал, как навсегда мог уйти из бокса

Александр Усик / Фото: Instagram Александра

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью на Youtube канале USYK17 вспомнил, как едва не повесил перчатки на гвоздь:



Как-то я сидел в одном заведении и по телевизору шел бокс. И я так заностальгировал, подумал: «Наверное, можно вернуться». У меня потом был разговор с отцом. Он сказал: «Саныч, если ты вот в такой маленькой сложности опускаешь руки и не идешь дальше, ты никогда в жизни не добьешься того результата, о котором ты мечтаешь».

Я ищу ответы на вопросы. Зачастую, я нахожу их в Боге. Пусть и не сразу, но они приходят.