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МОК разъяснил, почему на Олимпиаде в Токио не был вручен Кубок Вэла Баркера

Организацией боксерского турнира на Играх-2020 занималась не AIBA

Бокс Аматорский бокс
10:32
МОК разъяснил, почему на Олимпиаде в Токио не был вручен Кубок Вэла Баркера
Хижняк и Соуза в финале Токио-2020 / Фото - gettyimages
На Олимпийских в Токио впервые с 1936 года не был вручен кубок Вэла Баркера, которым отмечается самый техничный боксер турнира независимо от занятого им места. 

МОК объяснил этот факт тем, что Кубок Вэла Баркера был учрежден Международной федерацией бокса (AIBA), которая в 2019 году была лишена статуса признания Международного олимпийского комитета, а организацией боксерского турнира на Играх-2020 занималась специальная рабочая группа МОК. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Вручение кубка Вэла Баркера проходит под эгидой AIBA, вручением этого приза занимается именно эта организация. Специальная комиссия МОК по организации боксерского турнира в Токио не занимается вручением кубка Вэла Баркера либо любого другого трофея по итогам боксерского турнира на Олимпийских играх-2020».


Напомним, единственный украинец, который выигрывал данный Кубок, Василий Ломаченко. Он был удостоен такой чести на Олимпийских играх в Пекине.

Накануне авторитетный украинский рефери, судья международной категории AIBA Николай Каракулов прокомментировал действия судьи финала Токио-2020 в весе до 75 кг между Александром Хижняком и Эбертом Соузой.
Владимир Кириченко
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