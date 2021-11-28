Все едва не закончилось в первом раунде. Как Камбосос отправил Лопеса на пол

Но бой прошел всю дистанцию

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Австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) победил американца Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) раздельным решением судей.

Однако бой мог закончиться гораздо раньше. В первом раунде Камбосос правым оверхендом отправил Лопеса в нокдаун. Американец был откровенно потрясен и шокирован ударной мощью австралийца, но сумел «выжить» благодаря гонгу, который просигнализировал окончание раунда.

После поединка Теофимо отправили в больницу.

Напомним, Камбосос готов дать реванш Лопесу, но только в том случае, если второй бой пройдет в Австралии.

А тем временем Василий Ломаченко вообще никак не отреагировал на поражение своего обидчика.