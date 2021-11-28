Хирн: «Я думаю, что Камбосос победил с разницей в два раунда»
Все едва не закончилось в первом раунде. Как Камбосос отправил Лопеса на пол
Но бой прошел всю дистанцию
11:53
Фото: Getty Images
Австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) победил американца Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) раздельным решением судей.
Однако бой мог закончиться гораздо раньше. В первом раунде Камбосос правым оверхендом отправил Лопеса в нокдаун. Американец был откровенно потрясен и шокирован ударной мощью австралийца, но сумел «выжить» благодаря гонгу, который просигнализировал окончание раунда.
KAMBOSOS DROPS TEÓFIMO #LópezKambososJr pic.twitter.com/8c0dNuMbHi— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
После поединка Теофимо отправили в больницу.
Напомним, Камбосос готов дать реванш Лопесу, но только в том случае, если второй бой пройдет в Австралии.
А тем временем Василий Ломаченко вообще никак не отреагировал на поражение своего обидчика.