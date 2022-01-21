Монстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело

Технарь с впечатляющей силой удара

Наоя Монстр Иноуэ / Коллаж – Top Rank

Есть люди, которые восхищаются легендами. А есть те, которые эти легенды создают.

Японский город Зама. Его население не больше 150 тысяч человек. Сейчас он известен тем, что именно здесь базируется крупнейший на Дальнем Востоке разведцентр Пентагона. Но раньше…

Этот город был основан еще в незапамятные времена. Он служил домом императорской армии. Все в этом регионе было пропитано духом идеальных воинов: лес, вода, даже воздух. И, поговаривают, этот дух продолжает жить в Заме до сих пор.

Именно здесь родился Наоя Иноуэ (22-0, 19 КО) или, как его называют на Западе – Монстр. Это единственное прозвище, которые может описать то, что он делает с соперниками в ринге. Он их не нокаутирует, а залазит им под кожу и уничтожает. Становится их ночным кошмаром, который невозможно развидеть, даже открыв и в холодном поту судорожно протерев глаза.

Сейчас сложно понять: легенда о духе воинов, она появилась до успехов японца в боксе, или же именно он своей мощью в ринге заставил ее выдумать.

В мире бокса постоянно были, есть и будут разговоры о том, кто является лучшим: лучшим вне зависимости от веса, лучшим боксером современности.

В последние годы на вершине рейтингов постоянно повторяются имена Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда, Василия Ломаченко и… Наоя Иноуэ. Но если первая тройка дерется в США и постоянно находится на слуху, то японец как-то остается в тени. А зря.





Он начал заниматься боксом в пять лет, и его первым тренером стал отец. Собственно, этот тандем держится вместе до сих пор: и в зале, и за его пределами.

Иноуэ начал впечатлять еще среди любителей. Это при том, что громких успехов добиться ему так и не удалось: 1/8 финала и молодежного, и взрослого чемпионатов мира, поражение в финале квалификации на Олимпийские игры-2012 – подобное сложно назвать достижениями.

Но просто взгляните на его рекорд в любителях: при 6 поражениях 75 побед, из которых 48 досрочных. 64% побед нокаутом – и это в аматорском боксе, в мелких весовых категориях. Поражает? Но Наоя отвечал: «Дело не в силе, а в скорости и точности, а также в тайминге».

Отсутствие медали, та даже попадания в Лондон его, наверное, расстроило. Однако на уверенности в себе это никоим образом не отразилось. В 19 лет Иноуэ перешел в профессионалы. И когда подписывал контракт с японскими промоутерами, то выставил условие – ему не нужны слабые, проходные соперники, с первого же боя он хочет настоящие поединки.

Вот что случилось с его первым соперником, чемпионом Филиппин, который до этого ни разу не был в нокауте (16 побед, 4 поражения, 1 ничья):

Дальше чемпион Таиланда и первый номер Японии – два нокаута. Четвертый бой – поединок за титул чемпиона страны против будущего чемпиона WBA, IBF и The Ring. Это один из всего трех боев в профи-карьере Наоя, которые ему не удалось выиграть досрочно. Но преимущество над соперником все равно было подавляющим.

Региональный пояс Восточной и тихоокеанской боксерской федерации – и уже в шестом поединке он вышел на бой за титул чемпиона мира. Многие мечтают о зеленом поясе WBC. Но никому ранее не удавалось добыть его настолько быстро, как это сделал Иноуэ.

Одна защита – и он уже боксирует за титул в другом дивизионе: сразу на две весовые категории выше. Это был бой против соперника, который в течение своей карьере провел уже 27 титульных защит. И уступил только раз – Нонито Донэйру.

Иноуэ, со скромным рекордом 7-0, уже в первом раунде отправил его в нокдаун, а во втором – добил. В ринге с ним чемпион выглядел джорнименом. Позже Ломаченко побил рекорд именно японца, став чемпионом в двух дивизионах в течение не восьми, а семи поединков.

Дальше семь защит титула, одна со сломанной рукой (второй бой без нокаута). И вот Наоя решил еще раз подняться в весе.

«Я все еще не знаю, как правильно произносить его имя. Я большой, я сильный. Думаю, я легко его побью».

Джейми МакДоннелу стоило лучше подумать, прежде чем говорить подобное перед боем с Монстром. Боксер Эдди Хирна поехал в Японию – и уступил в первом же раунде.

Так наступило время Суперсерии. Победитель турнира должен был объединить пояса WBA, IBF и WBO, но обладатель последнего позже снялся из-за травмы.

Старт – победа нокаутом в первом раунде. А полуфинал – это уже куда более интересная история.

Соперником Иноуэ был чемпион IBF Эммануэль Родригес. Во время открытой тренировки его коуч нарочно толкнул отца и тренера Наоя. А позже на пресс-конференции кубинец заявил:

«Я здесь для того, чтобы закрыть кое-кому рты. Собираюсь выйти, избивать его в каждом раунде, а потом победить либо нокаутом, либо решением судей».

После дуэли взглядов японец достаточно сдержано ответил:

«Когда мы встретились глазами, то я почувствовал слабость его духа. Он отвел глаза, как только я действительно заглянул в них».

Иноуэ не свойственно оскорблять соперников, много говорить на камеру. Тимоти Брэдли в отношении него не зря сказал:

«Быть самой громкой собакой и быть самой грозной собакой – это разные вещи. Я всегда боялся парней, которые мало говорят. Он именно такой парень. Он не будет говорить, он может вообще ничего не сказать».

Наоя, действительно, мало говорил о Родригесе. Просто взял, повалял его по канвасу и завершил бой уже во втором раунде. Так Иноуэ стал чемпионом еще и IBF. Он шестой раз кряду отправил в нокаут боксера, который ранее досрочно не проигрывал.

И вот финал Суперсерии. Без сомнения, самый громкий бой в карьере японского Монстра. Позже журнал The Ring назвал поединок против Нонито Донэйра лучшим в 2019 году. А все почему? Потому что в ринге была война.

Если раньше соперники боялись Наоя, то ветеран, прошедший множество сложных битв, не имел страха.

«В том поединке я узнал о себе то, чем давно интересовался. Я всегда знал, что являюсь жестким бойцом. Но я еще никогда не проходил через то, что меня ждало в том поединке».

Второй раунд стал настоящим ужасом для японца – Донэйр мощнейшим левым хуком рассек ему бровь, но, что еще страшнее, сломал орбитальную кость. Бой продлился всю дистанцию. Иноуэ десять раундов боксировал со сломанным лицом.

«У меня со второго раунда действительно начало двоиться в глазах. Передо мной было два Донэйра, я двигался на инстинктах. Вспоминая о той травме, меня до сих пор трясет».

Это был действительно непростой бой. Многие задумались о том, что, неужели, этот тест окажется для Монстра слишком сложным.

К тому же, в андеркарде боксировал его брат Такеши. Он дрался за титул WBC, единственный, которого изначально не было в турнире Суперсерии. И уступил. Наоя вышел в ринг следующим – у него тоже возникли серьезные проблемы.

Однако в конце поединка, Иноуэ собрался. Он начал потрясать Донэйра – и ударом по корпусу отравил его в нокдаун. Конец поединка остался за японцем, по окончании боя руку подняли именно ему. Он вышел победителем из этой битвы.

Но, чтобы вы понимали, какой он Ноая Иноуэ, вот вам деталь. Когда он узнал, что, прежде чем поехать на бой, Донэйр пообещал своим детям привезти домой кубок Мохаммеда Али, японец отдал трофей ему. Чтобы отец выполнил свое обещание. Поступок сильного человека.

В тот вечер в ринге они заслужили уважение друг друга. И, судя по всему, вскоре встретятся вновь. Сиквелы редко бывают лучше первой части. Впрочем, это ведь будет не просто реванш, а бой за три из четырех поясов дивизиона. Вывеска, согласитесь, громкая. Ведь они оба мечтают стать абсолютами. Победа – и к этому статусу остается всего один шаг.

Тот финал Суперсерии действительно изменил жизнь Иноуэ. Он стал звездой мирового масштаба. И компания Top Rank подписала с ним со-промоутерский контракт.

Вот, как он дебютировал под крылом Боба Арума – претендентом на нокаут года против Джейсона Молони:

«Я не видел такой скорости и мощи со времен Пакьяо. Помню, как я впервые дрался против него. Когда его удары пролетали мимо, то я мог действительно услышать их свист. Я почти уверен, что с Наоя то же».

Тимоти Брэдли не сдерживается в комплиментах. А вот сам Наоя более спокоен:

«Я все еще далек от того идеала бокса, к которому стремлюсь. Если я буду доволен собой сейчас, то врежусь в стену, когда пойду выше. Мне еще есть куда двигаться вперед, я все еще не достиг своего пика, я все еще не знаю где максимум моего потенциала. У меня еще семь-восемь лет в профессионалах. Я хочу подняться еще выше».

Насколько выше? Как-то Боб Арум говорил, что Иноуэ хотел подраться с Ломаченко – в полулегком дивизионе. Но этот бой вряд ли состоится. И еще непонятно, кто от этого может спать спокойнее.