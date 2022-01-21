Монстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМонстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело
матч-центр
Вчера 28
Сейчас 1
Сегодня 30
Завтра 37
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис 1:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 0:2 Окончен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 123:110 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс 118:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс 134:122 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 102:111 Окончен
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс 117:104 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис 126:114 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс 102:98 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер 118:96 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 111:116 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 130:128 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс 131:133 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс 104:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Днепр 82:87 Окончен
19:00 Николаев - Харьковские Соколы 71:63 Окончен
Теннис (10 событий из 70) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
06:05 Себастьян Баэс - Стефанос Циципас 1:3 Окончен
07:00 Григор Димитров - Бенуа Пер 1:3 Окончен
08:30 Энди Маррей - Таро Даниэль 0:3 Окончен
08:55 Ришар Гаске - Botic Van De Zandschulp 0:1 Окончен
10:00 Ник Киргиос - Даниил Медведев 1:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ализе Корне - Гарбин Мугуруса 2:0 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Ирина-Камелия Бегу 2:0 Окончен
04:05 Саманта Стосур - Анастасия Павлюченкова 0:2 Окончен
05:30 Магда Линетте - Дарья Касаткина 0:2 Окончен
13:25 Симона Халеп - Беатриз Хаддад Майа 2:0 Окончен
Теннис (1 событие из 8) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
06:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov 1:1 3-й сет
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Краматорск -:- Запланирован
19:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 4:5 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован
Теннис (11 событий из 40) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
06:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov 1:1 3-й сет
08:30 Александер Зверев - Раду Албот -:- Запланирован
11:15 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль -:- Запланирован
11:15 Адриан Маннарино - Аслан Карацев -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина 2:0 Окончен
03:30 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко 2:1 Окончен
03:50 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт 1:2 Окончен
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари 0:2 Окончен
10:00 Эшлей Барти - Камила Гиорги -:- Запланирован
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм -:- Запланирован
17:00 Лидс - Ньюкасл -:- Запланирован
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ланс - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция -:- Запланирован
21:45 Лацио - Аталанта -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
17:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 47) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Андрей Рублёв - Марин Чилич -:- Запланирован
02:00 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне -:- Запланирован
02:00 Ига Святек - Дарья Касаткина -:- Запланирован
02:00 Элисе Мертенс - Шай Чжан -:- Запланирован

Монстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело

Технарь с впечатляющей силой удара
Бокс Профессиональный бокс
08:13
Монстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело
Наоя Монстр Иноуэ / Коллаж – Top Rank

Есть люди, которые восхищаются легендами. А есть те, которые эти легенды создают.

Японский город Зама. Его население не больше 150 тысяч человек. Сейчас он известен тем, что именно здесь базируется крупнейший на Дальнем Востоке разведцентр Пентагона. Но раньше…

Этот город был основан еще в незапамятные времена. Он служил домом императорской армии. Все в этом регионе было пропитано духом идеальных воинов: лес, вода, даже воздух. И, поговаривают, этот дух продолжает жить в Заме до сих пор.

Именно здесь родился Наоя Иноуэ (22-0, 19 КО) или, как его называют на Западе – Монстр. Это единственное прозвище, которые может описать то, что он делает с соперниками в ринге. Он их не нокаутирует, а залазит им под кожу и уничтожает. Становится их ночным кошмаром, который невозможно развидеть, даже открыв и в холодном поту судорожно протерев глаза.

Сейчас сложно понять: легенда о духе воинов, она появилась до успехов японца в боксе, или же именно он своей мощью в ринге заставил ее выдумать.

В мире бокса постоянно были, есть и будут разговоры о том, кто является лучшим: лучшим вне зависимости от веса, лучшим боксером современности.

В последние годы на вершине рейтингов постоянно повторяются имена Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда, Василия Ломаченко и… Наоя Иноуэ. Но если первая тройка дерется в США и постоянно находится на слуху, то японец как-то остается в тени. А зря.


Он начал заниматься боксом в пять лет, и его первым тренером стал отец. Собственно, этот тандем держится вместе до сих пор: и в зале, и за его пределами.

Иноуэ начал впечатлять еще среди любителей. Это при том, что громких успехов добиться ему так и не удалось: 1/8 финала и молодежного, и взрослого чемпионатов мира, поражение в финале квалификации на Олимпийские игры-2012 – подобное сложно назвать достижениями.

Но просто взгляните на его рекорд в любителях: при 6 поражениях 75 побед, из которых 48 досрочных. 64% побед нокаутом – и это в аматорском боксе, в мелких весовых категориях. Поражает? Но Наоя отвечал: «Дело не в силе, а в скорости и точности, а также в тайминге».

Отсутствие медали, та даже попадания в Лондон его, наверное, расстроило. Однако на уверенности в себе это никоим образом не отразилось. В 19 лет Иноуэ перешел в профессионалы. И когда подписывал контракт с японскими промоутерами, то выставил условие – ему не нужны слабые, проходные соперники, с первого же боя он хочет настоящие поединки.

Вот что случилось с его первым соперником, чемпионом Филиппин, который до этого ни разу не был в нокауте (16 побед, 4 поражения, 1 ничья):

Дальше чемпион Таиланда и первый номер Японии – два нокаута. Четвертый бой – поединок за титул чемпиона страны против будущего чемпиона WBA, IBF и The Ring. Это один из всего трех боев в профи-карьере Наоя, которые ему не удалось выиграть досрочно. Но преимущество над соперником все равно было подавляющим.

Региональный пояс Восточной и тихоокеанской боксерской федерации – и уже в шестом поединке он вышел на бой за титул чемпиона мира. Многие мечтают о зеленом поясе WBC. Но никому ранее не удавалось добыть его настолько быстро, как это сделал Иноуэ.

Одна защита – и он уже боксирует за титул в другом дивизионе: сразу на две весовые категории выше. Это был бой против соперника, который в течение своей карьере провел уже 27 титульных защит. И уступил только раз – Нонито Донэйру.

Иноуэ, со скромным рекордом 7-0, уже в первом раунде отправил его в нокдаун, а во втором – добил. В ринге с ним чемпион выглядел джорнименом. Позже Ломаченко побил рекорд именно японца, став чемпионом в двух дивизионах в течение не восьми, а семи поединков.

Дальше семь защит титула, одна со сломанной рукой (второй бой без нокаута). И вот Наоя решил еще раз подняться в весе.

«Я все еще не знаю, как правильно произносить его имя. Я большой, я сильный. Думаю, я легко его побью».

Джейми МакДоннелу стоило лучше подумать, прежде чем говорить подобное перед боем с Монстром. Боксер Эдди Хирна поехал в Японию – и уступил в первом же раунде.

Так наступило время Суперсерии. Победитель турнира должен был объединить пояса WBA, IBF и WBO, но обладатель последнего позже снялся из-за травмы.

Старт – победа нокаутом в первом раунде. А полуфинал – это уже куда более интересная история.

Соперником Иноуэ был чемпион IBF Эммануэль Родригес. Во время открытой тренировки его коуч нарочно толкнул отца и тренера Наоя. А позже на пресс-конференции кубинец заявил:

«Я здесь для того, чтобы закрыть кое-кому рты. Собираюсь выйти, избивать его в каждом раунде, а потом победить либо нокаутом, либо решением судей».

После дуэли взглядов японец достаточно сдержано ответил:

«Когда мы встретились глазами, то я почувствовал слабость его духа. Он отвел глаза, как только я действительно заглянул в них».

Иноуэ не свойственно оскорблять соперников, много говорить на камеру. Тимоти Брэдли в отношении него не зря сказал:

«Быть самой громкой собакой и быть самой грозной собакой – это разные вещи. Я всегда боялся парней, которые мало говорят. Он именно такой парень. Он не будет говорить, он может вообще ничего не сказать».

Наоя, действительно, мало говорил о Родригесе. Просто взял, повалял его по канвасу и завершил бой уже во втором раунде. Так Иноуэ стал чемпионом еще и IBF. Он шестой раз кряду отправил в нокаут боксера, который ранее досрочно не проигрывал.

И вот финал Суперсерии. Без сомнения, самый громкий бой в карьере японского Монстра. Позже журнал The Ring назвал поединок против Нонито Донэйра лучшим в 2019 году. А все почему? Потому что в ринге была война.

Если раньше соперники боялись Наоя, то ветеран, прошедший множество сложных битв, не имел страха.

«В том поединке я узнал о себе то, чем давно интересовался. Я всегда знал, что являюсь жестким бойцом. Но я еще никогда не проходил через то, что меня ждало в том поединке».

Второй раунд стал настоящим ужасом для японца – Донэйр мощнейшим левым хуком рассек ему бровь, но, что еще страшнее, сломал орбитальную кость. Бой продлился всю дистанцию. Иноуэ десять раундов боксировал со сломанным лицом.

«У меня со второго раунда действительно начало двоиться в глазах. Передо мной было два Донэйра, я двигался на инстинктах. Вспоминая о той травме, меня до сих пор трясет».

Это был действительно непростой бой. Многие задумались о том, что, неужели, этот тест окажется для Монстра слишком сложным.

К тому же, в андеркарде боксировал его брат Такеши. Он дрался за титул WBC, единственный, которого изначально не было в турнире Суперсерии. И уступил. Наоя вышел в ринг следующим – у него тоже возникли серьезные проблемы.

Однако в конце поединка, Иноуэ собрался. Он начал потрясать Донэйра – и ударом по корпусу отравил его в нокдаун. Конец поединка остался за японцем, по окончании боя руку подняли именно ему. Он вышел победителем из этой битвы.

Но, чтобы вы понимали, какой он Ноая Иноуэ, вот вам деталь. Когда он узнал, что, прежде чем поехать на бой, Донэйр пообещал своим детям привезти домой кубок Мохаммеда Али, японец отдал трофей ему. Чтобы отец выполнил свое обещание. Поступок сильного человека.

В тот вечер в ринге они заслужили уважение друг друга. И, судя по всему, вскоре встретятся вновь. Сиквелы редко бывают лучше первой части. Впрочем, это ведь будет не просто реванш, а бой за три из четырех поясов дивизиона. Вывеска, согласитесь, громкая. Ведь они оба мечтают стать абсолютами. Победа – и к этому статусу остается всего один шаг.

Тот финал Суперсерии действительно изменил жизнь Иноуэ. Он стал звездой мирового масштаба. И компания Top Rank подписала с ним со-промоутерский контракт.

Вот, как он дебютировал под крылом Боба Арума – претендентом на нокаут года против Джейсона Молони:

«Я не видел такой скорости и мощи со времен Пакьяо. Помню, как я впервые дрался против него. Когда его удары пролетали мимо, то я мог действительно услышать их свист. Я почти уверен, что с Наоя то же».

Тимоти Брэдли не сдерживается в комплиментах. А вот сам Наоя более спокоен:

«Я все еще далек от того идеала бокса, к которому стремлюсь. Если я буду доволен собой сейчас, то врежусь в стену, когда пойду выше.

Мне еще есть куда двигаться вперед, я все еще не достиг своего пика, я все еще не знаю где максимум моего потенциала. У меня еще семь-восемь лет в профессионалах. Я хочу подняться еще выше».

Насколько выше? Как-то Боб Арум говорил, что Иноуэ хотел подраться с Ломаченко – в полулегком дивизионе. Но этот бой вряд ли состоится. И еще непонятно, кто от этого может спать спокойнее.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Наоя Иноуэ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Началась работа об организации реванша Иноуэ – Донэйр
Началась работа об организации реванша Иноуэ – Донэйр
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:50
Иноуэ и Донэйр близки к подписани контракта на поединок
Иноуэ и Донэйр близки к подписани контракта на поединок
Бокс Профессиональный бокс
18 января 09:55
Иноуэ намерен сменить дивизион
Иноуэ намерен сменить дивизион
Бокс Профессиональный бокс
01 января 12:00

Новости: Бокс

Монстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело
Тема дня Монстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело
Профессиональный бокс
08:13
Джошуа: «Я побью Усика и заберу чемпионские пояса»
Джошуа: «Я побью Усика и заберу чемпионские пояса»
Профессиональный бокс
07:51
Расселл-младший: «Нам нужны бои с Дэвисом и Ломаченко»
Расселл-младший: «Нам нужны бои с Дэвисом и Ломаченко»
Профессиональный бокс
07:39
Усик vs Фьюри: 21 января – ключевой день для этого боя
Усик vs Фьюри: 21 января – ключевой день для этого боя
Профессиональный бокс
20 января 22:00
Все еще существует вероятность, что следующим соперником Усика станет Фьюри
Все еще существует вероятность, что следующим соперником Усика станет Фьюри
Профессиональный бокс
20 января 21:04
Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»
Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»
Профессиональный бокс
20 января 20:49
Рамирес отказался драться с Биволом в России
Рамирес отказался драться с Биволом в России
Профессиональный бокс
20 января 20:46
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
20 января 20:42
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
20 января 20:31
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17 января 21:14
Все новости

Анонсы

Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
22 января 21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22 января 22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22 января 22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45