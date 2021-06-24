Андрейд призвал Джермалла Чарло объединить титулы: «У Джермелла, в отличие от тебя, есть яйца»
Монтиэль: «В бою с Чарло определенно заслужил еще одну возможность попытаться что-то сделать»
Мексиканец не оставляет надежд стать чемпионом мира
21:35
Хуан Монтиэль / Фото - boxingjunkie.usatoday.comМексиканский средневес Хуан Монтиэль (22-5-2, 22 KO) поделился эмоциями после поражения в поединке с чемпионом мира по версии WBC в среднем дивизионе Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO).
Цитирует Монтиэля BoxingScene.
«Я чувствовал, что должен пройти через это, чтобы доказать, что я принадлежу к высшей лиге бокса. И теперь, когда у меня есть, я готов ко всему, что будет дальше. Я надеюсь, что мой промоутер Сэмпсон даст мне шанс стать номером один. Я, по крайней мере, попытаюсь сделать это в будущем. Не знаю, что вы все думаете, но думаю, я определенно заслужил еще одну возможность попытаться что-то сделать. Мое желание стать чемпионом мира, которое позволило мне выжить. Моя решимость выстоять в этом бою и стать чемпионом мира – вот что помогло мне пройти через это и что поможет мне пройти через многие другие вещи в будущем. Я всегда ищу возможность провести бой с номером один. Это моя цель. Есть Головкин и Канело, и я всегда хочу сражаться с лучшими, несмотря ни на что».
Напомним, 20 июня в Хьюстоне (США) Монтиэль проиграл Чарло единогласным решением судей.
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