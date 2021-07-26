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Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко

Украинский легковес успешен не только в боксе
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports.com

Состоялась церемония открытия отеля, который принадлежит экс-чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (15-2, 11 KO).

И это действительно впечатляюще. Гости двукратного олимпийского чемпиона опробовали кулинарные изыски, руку к которым приложил и сам хозяин места для отдыха. Завершилось все шикарным фейерверком.

Вышел на охоту за Лопесом? Ломаченко предстал в воинственном образе.

Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко

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