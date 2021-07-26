Вышел на охоту за Лопесом? Ломаченко предстал в воинственном образе
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Украинский легковес успешен не только в боксе
26 июля 21:28
Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports.com
Состоялась церемония открытия отеля, который принадлежит экс-чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (15-2, 11 KO).
И это действительно впечатляюще. Гости двукратного олимпийского чемпиона опробовали кулинарные изыски, руку к которым приложил и сам хозяин места для отдыха. Завершилось все шикарным фейерверком.
Вышел на охоту за Лопесом? Ломаченко предстал в воинственном образе.