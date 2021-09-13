«Меня терзают подозрения, что Усик лучше, чем кажется». Фьюри не может ошибиться
Мощь против интеллекта. Огненный промо-ролик к мегафайту Джошуа – Усик
Бой за четыре пояса в хэвивейте пройдет менее чем через две недели
13 сентября 12:43
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Александр Усик (18-0, 13 KO) и обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) сойдутся в ринге 25 сентября в Лондоне, Великобритания.
DAZN, который покажет предстоящий мегафайт, представил шикарный ролик к предстоящему событию:
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.