Мощнейший нокаут – ударил правой, и соперник по канатам сполз на пол. Мы видим становление новой звезды?

В андеркарде Дэвина Хэйни было достаточно интересно

Марко Кастро / Фото - Boxing Scene

Главный бой вечера бокса на MGM Grand в Лас-Вегасе завершился победой Дэвина Хэйни (27-0, 15 КО). Чемпион WBC победил Джозефа Диаса (32-2-1, 15 КО), защитил свой титул и теперь может добиваться боя против Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), который, вроде как, не против снять все вопросы касательно своего статуса абсолюта.

Но в том шоу в Неваде боксировал не только Хэйни. Джессика Маккэскилл защитила все свои пояса в полусреднем весе (WBC, WBA, WBO, IBF и IBO), хорватский супертяж Филип Хргович трижды свалил на настил своего оппонента и победил досрочно – в третьем раунде.

Однако самый яркий нокаут этого вечера остался за талантливым проспектом Марком Кастро.

Он дебютировал в профессионалах меньше года назад – 19 декабря 2020. Сейчас на его счету уже пять боев и пять побед. Каждая нокаутом.

В любительской карьере Кастро 177 побед и 7 поражений, но если мы говорим о крупных национальных и международных турнирах, то там и вовсе 48-1. Он стал чемпионом мира среди юниоров и среди молодежи – до него лишь одному бойцу сборной США удалось выиграть ЧМ по молодежи. Однако перед отбором на Олимпийские игры Марко заболел и лицензию завоевать не смог. Попытки поехать в Токио от Мексики, откуда родом его мама, или от Сальвадора, откуда его папа, не увенчались успехом. И он решил перейти в профессионалы.

Первые три поединка Кастро провел в андеркарде боев Сауля Альвареса, потом боксировал в одном шоу с Майки Гарсией и вот – андеркард Дэвина Хэйни. Как видите, Эдди Хирн серьезно за него взялся: 5 поединков за 350 дней, это в среднем один бой на 70 дней – достаточно часто. Учитывая то, что и менеджер у Марко достаточно авторитетный, Кит Конноли, не стоит удивляться, что он надеется стать чемпионом мира:

«Думаю, у меня будет отличная карьера. Мои мечты начинают осуществляться. Вижу, что я и моя семья не зря многим жертвовали. Так что важно зарабатывать и заботиться о родных. Я хочу стать чемпионом мира, объединять пояса в дивизионах, стать боксером, которого запомнят, как одного из лучших мексиканцев, чтобы обо мне вспоминали в первую очередь, когда думали о боксе. Это звучит очень громко, но это то, чего я надеюсь достичь шаг за шагом».

Сейчас 22-летний Кастро боксирует во втором полулегком весе (и ему сложно вкладываться в лимит). Хочет сначала покорить этот дивизион, а потом уже двигаться дальше – в легкий, где сейчас правят Ломаченко, Камбосос, Хэйни, Лопес, Дэвис и Гарсия.

И вот как он пытается завоевать уважение. Свой пятый бой Марко проводил против Роландо Солиса (4-3-1, 3 КО)). С первых же секунд стало понятно кто победит. В первом раунде Кастро отправил оппонента в нокдаун, а на старте второго – жестко нокаутировал.

Видео нокаута от Марко Кастро:

Вышло настолько впечатляюще, что Снуп Догг (он даже как-то комментировал шоу Thriller) поделился видео этого нокаута у себя в соцсетях. Марко такой пиар точно лишним не будет.

«Мне кажется, что у меня уникальный стиль. Нужно просто прийти и посмотреть. Я получаю удовольствие в ринге. Я будто боксирую с тенью, танцую, чувствую себя в ринге, как в дома».

В 2022 году Кастро надеется быть все таким же активным, много боксировать, повышать уровень оппозиции. Будем следить, чтобы понять это действительно будущая звезда или просто парень, который крут в ринге со слабыми соперниками.