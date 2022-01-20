Бетербиев: «У нас с Ковалевым типо есть история. Которую он сочинил»
Мощный, но достаточно ли быстр? Ковалев показал как готовится к следующему поединку
«Крашер» показал, в какой форме находится
13:58
Сергей Ковалев / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе, 38-летний россиянин Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в социальных сетях показал как активно готовится к поединку против первого номера рейтинга IBF Мэна Фаньлуня (17-0, 10 КО).
Напомним, Ковалев проведет поединок против Мэна Фаньлуня 12 марта в Лос-Анджелесе.