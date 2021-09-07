Британский нокаутер: «Усик – большая проблема для Джошуа, но Энтони должен победить за счет габаритов и мощи»
«Мощный панчер». Джошуа показал свою феноменальную форму перед мегафайтом с Усиком
До боя за четыре титула осталось менее трех недель
19:11
Энтони Джошуа / Фото: boxingscene.com
Обладатель поясов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом вес Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) накануне боя против Александра Усика (18-0, 13 KO) в своем Twitter опубликовал фотографии с тренировки.
На них габаритный британец наносит увесистые удары по груше:
Heavy hitta pic.twitter.com/V5XJF5wrD5— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 6, 2021
Мощный панчер.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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