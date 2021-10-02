Юбэнк-младший получил нового соперника
Может это Головкин? Юбэнк-младший анонсировал большой поединок
Британец может сразиться за титул чемпиона мира
2 октября 14:56
Крис Юбэнк-младший / Фото - DAZNТоповый британский средневес Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) рассказал о своих карьерных планах.
Цитирует Криса boxingscene.com.
«В декабре у меня будет большой бой, поединок за титул чемпиона мира или громкое имя. Хочу драться еще как минимум три раза в этом году, и я хочу быть активным. Это план, которого мы придерживаемся. Некоторые люди могут спрашивать о том, почему нельзя устроить серьезный бой сейчас. У меня недавно были семейные проблемы. Также я очень сильно заболел коронавирусом после того, что я пережил за последние несколько месяцев».
Напомним, что брат Криса, Себастьян, в июне был найден мертвым на пляже возле своего дома в Дубае.
Юбэнк-младший 2 октября выйдет в ринг против уроженца Казахстана Анатолия Муратова.
Онлайн трансляция поединка Крис Юбэнк – Анатолий Муратов.
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