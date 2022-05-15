«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні

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Екс-чемпіон світу в надважкій вазі і мер Києва Віталій Кличко в своїх соцмережах подякував Kalush Orchestra за гідний виступ і привітав з перемогою на Євробаченні-2022:



Дякую за ваш талант, вашу сміливість, за гідне обличчя України. Ви показали, що українці – нація переможців і що цивілізований світ – з нами.

Наступною буде Перемога України в боротьбі за свою землю і своє майбутнє!

А Київ знову готується до проведення Євробачення. Ми знаємо, як це робити.

Слава Україні! Слава кожному її Герою!