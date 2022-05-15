росіяни відреагували на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні, приготувавши бомби для Азовсталі
«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
Мер Києва готовий проводити наступний конкурс у столиці України
15:37
Фото: Instagram
Екс-чемпіон світу в надважкій вазі і мер Києва Віталій Кличко в своїх соцмережах подякував Kalush Orchestra за гідний виступ і привітав з перемогою на Євробаченні-2022:
Kalush Orchestra, я знав і не сумнівався, бо можу дивитися в завтрашній день:)
Дякую за ваш талант, вашу сміливість, за гідне обличчя України. Ви показали, що українці – нація переможців і що цивілізований світ – з нами.
Наступною буде Перемога України в боротьбі за свою землю і своє майбутнє!
А Київ знову готується до проведення Євробачення. Ми знаємо, як це робити.
Слава Україні! Слава кожному її Герою!
Рашистські покидьки після перемоги української групи підписують бомби, якими гатять по Азовсталі.
Комментарии 0