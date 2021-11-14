«Мухаммеда Али могли убить в любую секунду». Внук легенды бокса восхищается мужеством своего предка

Нико уверен, что дедушка боялся за свою жизнь

Мухаммед Али / Фото: theidealist.ru

Нико Али Уолш (2-0, 2 KO), внук Мухаммеда Али, рассказал в интервью интервью Youtube-каналу True Geordie, что удивлен тем фактом, что его дедушку не убили за радикальные взгляды:



Должно быть невероятное мужество, даже сейчас, чтобы стоять на том, что может разрушить твою карьеру. Что с ним и произошло. Он потерял годы боксерской карьеры. Я слышал, что в него когда-то стреляли. Но вспомните, что происходило с людьми того времени. Мартин Лютер Кинг и другие с противоположными с той эрой взглядами – они ведь были убиты. Я знаю, что он должен был бояться за свою жизнь. Он был прямо на грани жизни и смерти. В любой момент его убить прямо на улице в любую секунду.

Напомним, что Нико свой следующий бой проведет в андеркарде вечера бокса в Нью-Йорке, который возглавит поединок Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и Ричарда Комми (30-3, 27 KO).