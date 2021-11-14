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02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс -:- Запланирован
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Мунгие еще рано на Деревянченко. Хайме победил Росадо, но оставил вопросы

Мексиканец не смог нокаутировать ветерана, у которого больше десятка поражений

Бокс Профессиональный бокс
07:59
Мунгие еще рано на Деревянченко. Хайме победил Росадо, но оставил вопросы
Хайме Мунгия

Бывший чемпион мира в первом среднем весе 25-летний мексиканец Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) в рамках среднего дивизиона победил 35-летнего ветерана Габриэля Росадо (26-14-1, 15 KO).

Мунгия с первых секунд поединка начал охотиться за нокаутом. Хайме свои сильнейшие удары доносил к цели, но ветеран все выдерживал. После экватора поединка Росадо понял, что у соперника недостаточно нокаутирующей мощи и начал смелее контратаковать.

Благодаря яркому выступлению от обоих боксеров бой вышел очень ярким и не односторонним. А победу по итогам 12 раундов судьи отдали Мунгии: 118:110, 119:109, 117:111.

Более детально о поединке вы можете прочесть из нашей текстовой онлайн трансляции.

Карен Агабекян
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Габриэль Росадо Хайме Мунгия

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