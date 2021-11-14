Хайме Мунгия победил Габриэля Росадо. Как это было
Мунгие еще рано на Деревянченко. Хайме победил Росадо, но оставил вопросы
Мексиканец не смог нокаутировать ветерана, у которого больше десятка поражений
07:59
Хайме Мунгия
Бывший чемпион мира в первом среднем весе 25-летний мексиканец Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) в рамках среднего дивизиона победил 35-летнего ветерана Габриэля Росадо (26-14-1, 15 KO).
Мунгия с первых секунд поединка начал охотиться за нокаутом. Хайме свои сильнейшие удары доносил к цели, но ветеран все выдерживал. После экватора поединка Росадо понял, что у соперника недостаточно нокаутирующей мощи и начал смелее контратаковать.
Благодаря яркому выступлению от обоих боксеров бой вышел очень ярким и не односторонним. А победу по итогам 12 раундов судьи отдали Мунгии: 118:110, 119:109, 117:111.
Более детально о поединке вы можете прочесть из нашей текстовой онлайн трансляции.
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