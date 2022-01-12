Официально. Мунгия узнал дату своего следующего поединка
Мунгия готов выйти в ринг против победителя поединка Головкин – Мурата
Непобежденный мексиканец намерен завоевать титул
12:29
Хайме Мунгия / Фото - boxingscene.comБывший чемпион мира в первом среднем дивизионе Хайме Мунгия (38-0-0, 30 KO), заявил, что намерен провести поединок против победителя объединительного поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).
Цитирует мексиканца boxingscene.com.
«Мне бы хотелось выйти на победителя боя Головкина и Мураты. Мне кажется, что у меня получился бы отличный поединок с любым из них. Я был бы рад. Что же касается других вариантов, то это Чарло и Карлос Адамес».
Напомним, 19 февраля Мунгия выйдет в ринг против американца Димитриуса Балларда (21-0-1, 13 KO).