Мунгия назвал желаемого соперника
Мунгия и Росадо почти договорились о поединке
Боксеры встретятся в среднем весе
16:50
Мунгия vs Росадо
Бывший чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (37-0, 30 KO) и американский ветеран Габриэль Росадо (26-13-1, 15 KO) вскоре должны подписать контракты на бой, сообщает портал BoxingScene.com.
Бой должен пройти в среднем весе в октябре.
Мунгия в июне удосрочил польского экс-претендента Камила Шеремету и укрепил свой статус как претендент на чемпионские пояса WBC и WBO.
Росадо в июне шокировал мир бокса, неожиданно нокаутировав в третьем раунде узбекского проспекта второго среднего веса Бектемира Меликузиева.
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