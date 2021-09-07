Деревянченко: «Мунгия – замечательный оппонент, но я не отступлюсь от цели стать чемпионом мира»
Мунгия начал подготовительный процесс к возможному поединку с Деревянченко
Победитель боя получит право встретиться с действующим чемпионом WBC
22:07
Хайме Мунгия / Фото - boxingsceneЭкс-чемпион мира в первом среднем дивизионе, мексиканец Хайме Мунгия (37-0-0, 30 KO) в Instagram сообщил, что начал подготовку к своему следующему поединку.
«Второй лагерь 2021 года стартовал, впереди ответственная подготовка».
Ранее стало известно, что WBC санкционировал поединок Мунгии и украинца Сергея Деревянченко (13-3-0, 10 KO). Победитель получит право встретиться с действующим чемпионом организации в среднем весе, американцем Джермаллом Чарло (32-0-0, 22 KO).
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