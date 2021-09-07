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Мунгия начал подготовительный процесс к возможному поединку с Деревянченко

Победитель боя получит право встретиться с действующим чемпионом WBC

Бокс Профессиональный бокс
22:07
Мунгия начал подготовительный процесс к возможному поединку с Деревянченко
Хайме Мунгия / Фото - boxingscene
Экс-чемпион мира в первом среднем дивизионе, мексиканец Хайме Мунгия (37-0-0, 30 KO) в Instagram сообщил, что начал подготовку к своему следующему поединку.
 
«Второй лагерь 2021 года стартовал, впереди ответственная подготовка».



Ранее стало известно, что WBC санкционировал поединок Мунгии и украинца Сергея Деревянченко (13-3-0, 10 KO). Победитель получит право встретиться с действующим чемпионом организации в среднем весе, американцем Джермаллом Чарло (32-0-0, 22 KO).

Владимир Кириченко
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Хайме Мунгия Сергей Деревянченко

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