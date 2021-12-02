Мунгия намерен провести промежуточный бой перед Деревянченко
Претендент на чемпионский пояс WBC в среднем весе Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) заявил, когда и где хочет провести промежуточный бой перед поединком с украинцем Сергеем Деревянченко
(13-3, 10 КО). Слова боксера приводит портал boxingscene.com.
По словам Мунгии, он хочет провести бой в феврале в Мексике. Вероятно, этот поединок Хайме встретится с одним из середняков, поскольку участие Деревянченко в шоу за пределами США маловероятно.
«Если бы у меня была возможность выбирать соперников на следующий год, то указал бы на Деревянченко и Головкина. Я только что провел отличный бой против Габриэля Росадо и чувствую, что с каждым разом становлюсь все лучше.
Мы с командой хотим большие бои и больших чемпионов, и я, без сомнений, рад выступить в Мехико в феврале».
Напомним, ранее источники сообщили, что WBC санкционирует поединок Мунгии и Деревянченко за вакантный титул. Нынешний чемпион Джермалл Чарло, с большой долей вероятности, поднимется во второй средний вес, где его ждут большие бои.
Отметим, что в ноябре Мунгия не без проблем выиграл поединок у ветерана Габриэля Росадо.
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