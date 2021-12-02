Мунгия намерен провести промежуточный бой перед Деревянченко

Хайме собирается побить одного из множества середняков, чтобы порадовать мексиканскую публику





Хайме Мунгия / Фото: Golden Boy

Претендент на чемпионский пояс WBC в среднем весе Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) заявил, когда и где хочет провести промежуточный бой перед поединком с украинцем Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО). Слова боксера приводит портал boxingscene.com.



По словам Мунгии, он хочет провести бой в феврале в Мексике. Вероятно, этот поединок Хайме встретится с одним из середняков, поскольку участие Деревянченко в шоу за пределами США маловероятно.

«Если бы у меня была возможность выбирать соперников на следующий год, то указал бы на Деревянченко и Головкина. Я только что провел отличный бой против Габриэля Росадо и чувствую, что с каждым разом становлюсь все лучше. Мы с командой хотим большие бои и больших чемпионов, и я, без сомнений, рад выступить в Мехико в феврале».

Напомним, ранее источники сообщили, что WBC санкционирует поединок Мунгии и Деревянченко за вакантный титул. Нынешний чемпион Джермалл Чарло, с большой долей вероятности, поднимется во второй средний вес, где его ждут большие бои.

Отметим, что в ноябре Мунгия не без проблем выиграл поединок у ветерана Габриэля Росадо.