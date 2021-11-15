Мунгия отказался от боя с Деревянченко, но теперь снова готов боксировать с украинцем
Мунгия: «Я готов к бою с Головкиным, но также хотел бы побоксировать с Деревянченко»
Обладатель титула WBO Intercontinental готов к большим поединкам
11:37
Хайме Мунгия / Фото - goldenboypromotionsЧемпион мира по версии WBO Intercontinental в среднем дивизионе Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) после победы над Габриэлем Росадо (26-14-1, 15 КО) рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
Цитирует Мунгию boxingnews24.com.
«Я готов к бою с Головкиным, но также я бы хотел побоксировать с Деревянченко. Победа над Росадо дала мне много опыта, потому что Габриэль дрался против лучших, Головкина и Джейкобса. Я чувствую, что выступил достаточно хорошо, но мне все равно нужно много работать».
Напомним, накануне Мунгия выиграл у Росадо единогласным решением судей.
Что касается украинца, то он следующий поединок проведет 5 декабря.
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